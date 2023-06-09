Житель Каменска-Уральска предстанет перед судом за кражу со счета 124 тысяч

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин предстанет перед судом за кражу с банковского счета. Екатеринбургские полицейские раскрыли преступление. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратился екатеринбуржец. Он рассказал, что у него украли сим-карту из сотового. После этого с его счета были списаны деньги в размере 125 тысяч рублей.

- По словам потерпевшего, накануне его знакомый поросли у него переночевать, после чего исчез, а вместе с ним и сим-карта из мобильного телефона потерпевшего. Далее в мобильном приложение банка он обнаружил уведомления о переводе денег, которые он не совершал, - рассказали в полиции.

Сотрудникам уголовного розыска удалось найти подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Каменска-Уральского. Ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж. Рецидивист сознался в содеянном. Украденные деньги мужчина потратил на личные нужды. На свердловчанина возбудили уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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