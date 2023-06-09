В День России в центре Екатеринбурга будет запрещена продажа алкоголя

Запрет на продажу алкоголя будет действовать на центральных улицах Екатеринбурга
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга будет запрещена продажа алкоголя. Ограничения будут действовать с 10 до 15 часов. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.
- На время празднования в границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодежи с 10:00 до 15:00 будет запрещена продажа алкоголя, - рассказали в администрации Екатеринбурга.
Напомним, что 12 июня в Екатеринбург прибудет победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. Он выступит в День России в Екатеринбурге. Музыкант станет хедлайнером конкурса «Уральская краса - длинная коса».
Также в городе пройдут различные мероприятия. Так, например, в 12:00 в Уральском центре народного искусства стартует этнокультурный проект «Уралэтнофест». А ККТ «Космос» проведет праздничную программу.
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