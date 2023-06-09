На Эльмаше обнаружили склад с контрафактными сигаретами

Женщина, которая занимается торговлей в этой точке, уже второй раз попадается на подобном нарушении. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские Екатеринбурга вместе с общественником обнаружили мини-склад с сигаретами на Эльмаше. Они изъяли больше пяти тысяч контрафактных пачек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Сегодня, нагрянув на мини-рынок возле ТЦ «Белка-маркет», общественники и сотрудники отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу изъяли у женщины порядка 5500 пачек сигарет, - пояснил член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Женщина, которая занимается торговлей в этой точке, уже второй раз попадается на подобном нарушении. До этого у нее изымали семь тысяч пачек с сигаретами. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку из-за нарушения антитабачного законодательства.

Изъято больше пяти тысяч контрафактных пачек. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Весь табак будет направлен на экспертизу, после которой решится, какое наказание понесет предпринимательница, - добавили в полиции.

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