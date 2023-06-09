В Свердловской области наградили лучших социальных работников

В этом году состязание проходило в шести номинациях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области были отмечены лучшие работники социального обслуживания. Мероприятие приурочили к Дню соцработника. Отмечены были шесть жителей региона. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Итоги конкурса «Профессионал-2023» подвели 9 июня в Доме культуры «Современник», который находится в Березовском. В этом году состязание проходило в шести номинациях: заместитель руководителя организации социального обслуживания, заведующий участковой социальной службой, специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, психолог, бухгалтер и инструктор по физической культуре.

- Организации у нас занимаются и помощью на дому, и стационарным обслуживанием, и профилактической работой, работой с семьями, оказавшимися в трудной ситуации. И профессиональный конкурс – это способ заявить о себе и своих достижениях, а также посмотреть на других своих коллег и их опыт, – отметил министр социальной политики Андрей Злоказов.

Победителями в номинациях стали жители из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Артемовского, Асбеста и Верхотурья.

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