Екатеринбуржцы чаще остальных заказывают шоколадное и ванильное мороженое Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за год выросли продажи мороженого. Жители города стали на 30% чаще покупать холодное лакомство. Такими данными поделилась компания «СберМаркет».

Сервис проанализировал спрос на десерт с января по май 2023 года и сравнил данные за летний сезон в 2022 году. Оказалось, что екатеринбуржцы чаще остальных заказывают шоколадное и ванильное мороженое. Любителей таких вкусов большинство – 61%.

- В то же время, это холодное лакомство всех видов в этом году стали покупать на 30% чаще, чем в прошлом. В мае 2023 года клиенты сервиса заказывали мороженое почти на треть (32%) активнее, чем в апреле, - отметили в пресс-службе компании.

Самыми популярными марками десерта у горожан являются: «ГОСТовской», «Золотой Стандарт», «Коровка из Кореновки», «Филевское Лакомка» и «Ростовский ГОСТовский». А любимый вид мороженого у жителей Екатеринбурга в стаканчике и эскимо.

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