Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга раскрыла кражу, совершенную в 2018 году. Пять лет назад житель Омска обокрал свердловчанку. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Еще в июле 2018 года местная жительница обратилась в отдел полиции №13 в Екатеринбурге. Пострадавшая рассказала, что из ее квартиры на Хибиногорском переулке пропали золотые украшения, сумма которых достигала 45 тысяч рублей.

- Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска ОП № 13 установили личность подозреваемого в хищении имущества из квартиры и задержали, - рассказали в полиции.

Подозреваемым оказался 34-летний омич. Мужчина признался, что совершил преступление. Он пояснил, что ценности он продал. В отношении жителя Омска было возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование ведется, подозреваемого проверяют на причастность к другим кражам.

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