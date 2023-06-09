Прокуратура Верхней Пышмы проведет проверку, после жалоб родителей на отравление школьников

В больницы обратилось 12 школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме прокуратура начала проверку после возможного отравления детей в городских лагерях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, родители учеников из школ №2, 4 пожаловались, что их дети почувствовали недомогание после обеда. Дети из разных летних лагерей обедали в одной школе № 33. После этого, им понадобилась медицинская помощь. У одной ученицы повысилась температура свыше 39 градусов.

Как сообщили в прокуратуре, с жалобами на рвоту и высокую температуру в городскую больницу Верхней Пышмы обратилось 12 школьников.

- Питание детей организовано в столовой школы № 33». Организатором питания является «Комбинат детского питания». В настоящее время сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы продукции столовой, а также смывы с поверхностей в пищеблоке, - сообщает областная прокуратура.

Сотрудники в ходе проверки дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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