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НовостиОбщество9 июня 2023 13:40

В колонию Нижнего Тагила попытались отправить посылку с запрещенной техникой

Сотрудники отдела безопасности колонии предотвратили попадание посылки в учреждение
Илья МОХОВ
Посылка пришла от одного из жителей Горноуральского городского округа

Посылка пришла от одного из жителей Горноуральского городского округа

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнем Тагиле сотрудники исправительной колонии №5 не позволили доставить одному из осужденных посылку с запрещенной техникой. Об этом сообщает портал tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН. В посылке находились восемь мобильных телефонов, 17 зарядных устройств и 40 сим-карт.

- При вскрытии посылки, помимо вышеуказанных предметов, работники нашли еще и 25 USB-проводов, 1 USB-флеш-накопитель и три переходника, а также 20 гарнитур, - сообщает tagilcity.ru.

О незаконной посылке отдел безопасности узнал заранее. Посылка пришла от одного из жителей Горноуральского городского округа.