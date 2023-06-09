В Серове при столкновении двух машин пострадала 2-летняя девочка, которую отец вез в детский сад

Машины столкнулись на перекрестке улиц Карла Маркса и Луначарского Фото: со страницы ГИБДД Серова в социальной сети Вконтакте

Минувшим утром в Серове произошла авария. В девятом часу утра на пересечении улиц Карла Маркса и Луначарского столкнулись «Тойота Авенсис» и «ВАЗ 2110». Водитель первой машины, 30-летний мужчина, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу отечественной легковушке. Ею управляла 37-летняя женщина. Она двигалась во встречном направлении прямо.

- В результате ДТП травмы получили несовершеннолетний пассажир «Тойоты Авенсис» - девочка 2 лет и водитель автомобиля «ВАЗ 2110», - уточняют в ГИБДД Серова.

Как объяснил водитель иномарки, он вез дочь в детский сад. Девочка была на переднем сиденье в удерживающем устройстве. А авария произошла потому, что на перекрестке отец отвлекся на дочь. Проводится проверка.