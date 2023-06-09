В Академическом почти готов новый садик на 250 мест

Разработанный проектным институтом компании «Атомстройкомплекс» под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест Минстрой РФ рекомендовал к тиражированию по всей стране. Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Новый детский сад на 250 мест в микрорайоне Мичуринский сдадут с опережением графика. Объект в квартале улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Е.Савкова будет введен в эксплуатацию раньше на полгода – как раз к празднованию 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Такой подарок сделает жителям города генеральный подрядчик – компания «Атомстройкомлекс».

Как рассказали в пресс-службе компании, в современном трехэтажном здании, которое вместит ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, на 50 % завершена чистовая отделка, на этой неделе запланирована поставка мебели. Строители продолжают благоустройство прилегающей территории, устанавливают теневые навесы на прогулочных площадках и малые архитектурные формы, монтируют входные группы. Проект предусматривает оборудование современного пищеблока, спортивного и музыкального зала, медицинских кабинетов, а также хозяйственных помещений. Для удобства родителей будут оборудованы зоны для хранения санок и колясок.

Детский сад возводится по технологии «филигран», которую компания «Атомстройкомлекс» традиционно использует для строительства садиков. Панели заводского производства отличает точная геометрия, что позволяет сразу же приступать к отделке без дополнительной обработки, обеспечивают высокую надежность здания и сокращает сроки строительства. «Атомстройкомплекс» успешно использует технологию «филигран» на протяжении многих лет, построив по ней порядка 30 детских садов в Екатеринбурге и городах области.

Отметим, что разработанный проектным институтом компании «Атомстройкомплекс» под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест Минстрой РФ рекомендовал к тиражированию по всей стране.