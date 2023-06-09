Жильцы дома на Кировградской спасли соседей, у которых загорелась дверь

К месту пожара выезжали четыре единицы техники, десять человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Кировградской в первом часу дня загорелся трехэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло на третьем этаже - горела входная дверь в квартиру.

- К месту пожара выезжали четыре единицы техники, десять человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Правда жильцы дома сумели с помощью подручных средств погасить пламя еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.