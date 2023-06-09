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НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:19

Жильцы дома на Кировградской спасли соседей, у которых загорелась дверь

Они помогли им погасить пламя
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
К месту пожара выезжали четыре единицы техники, десять человек личного состава

К месту пожара выезжали четыре единицы техники, десять человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Кировградской в первом часу дня загорелся трехэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло на третьем этаже - горела входная дверь в квартиру.

- К месту пожара выезжали четыре единицы техники, десять человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

Правда жильцы дома сумели с помощью подручных средств погасить пламя еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.