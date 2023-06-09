Почти 70% билетов на поезда дальнего следования уральцы оформили онлайн с начала года

Теперь, помимо банковской карты, оплачивать поездки можно с помощью системы быстрых платежей (СБП). Фото: СвЖД

За пять месяцев 2023 года пассажиры Свердловской (СвЖД) и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «ФПК») приобрели через интернет почти 3,5 млн билетов на поезда дальнего следования. Доля электронных проездных документов достигла 68,5% от общего объема продаж.

Холдинг «РЖД» постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс планирования поездки и оформления проездных документов был более простым и удобным. На официальном сайте компании можно не только купить билеты (в т. ч. в специальные купе для маломобильных граждан), но и оформить перевозку животных, дополнительной ручной клади и багажа, выбрать услугу дополнительного питания.

С помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (доступно для Android и iOS) можно приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, уточнить информацию о прибытии и отправлении поездов с помощью «Онлайн-табло». Опция «Отслеживание билетов» позволяет своевременно узнавать о появившихся свободных местах в конкретном поезде.

Для удобства пассажиров холдинг «РЖД» совместно с Банком ВТБ расширили линейку вариантов безналичной оплаты проездных и перевозочных документов на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Теперь, помимо банковской карты, оплачивать поездки можно с помощью системы быстрых платежей (СБП).