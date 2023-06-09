Глава Екатеринбурга объявил конкурс к 300-летию Екатеринбурга

В конкурсе могут участвовать офисные компании предприятия обслуживания и даже автосервисы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр города Алексей Орлов подписал постановление о конкурсе на лучшее тематическое оформление предприятий, офисных зданий, посвященных юбилею города. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

Этот конкурс проводится, чтобы предприятия создавали нарядный облик города. Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый пройдет с 22 по 28 августа. А второй - с первого по восьмое сентября 2023 года. Срок подачи заявок для организаций участников с 14 по 21 августа.

В конкурсе будет несколько номинаций для участников: предприятия бытового обслуживания, индустрии гостеприимства, деловые центры, автосервисы.

Жюри будет оценивать комплексное тематическое оформление дверей, витрин, прилегающей территории. Победители конкурса получат подарки, а также дипломы.

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