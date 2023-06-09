В Нижнем Тагиле заключенному прислали 40 сим-карт

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Нижнем Тагиле заключенному исправительной колонии № 5 передали посылку, наполненную техникой. Так, во время досмотра этого груза сотрудники отдела безопасности вскрыли ее и были удивлены.

- При досмотре посылки, от гражданина из села Пригородного района, было обнаружено и изъято восемь сотовых телефонов, 40 сим-карт, 25 USB – проводов, 17 зарядных устройств, три переходника, одна флешка и 20 гарнитур, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Такой «подарок» предназначался для мужчины, осужденного по статье 228.1 части 4 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За это деяние мужчина был приговорен к 14, 5 годам лишения свободы.

Ранее, в Нижнем Тагиле заключенному пытались передать кетчуп, внутри которого были сим-карты. Запрещенные предметы обнаружили в ходе досмотра. Сам мужчина отбывал наказание за убийство.

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