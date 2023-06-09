Евгений Куйвашев показал Валерию Фалькову будущий кампус мирового уровня

Ход строительства площадки был оценен чиновниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатерибнург прибыл Министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым они посетили строительную площадку нового кампуса. Во время визита в Новокольцовский Валерий Фальков оценил ход строительства и наработки уральских ученых в области науки. Об этом сообщает департамент информационной политики области.

- Появление такого кампуса – это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидели совершенно другое качество образования, науки, университет и город, - заявил Валерий Фальков.

В регионе продолжается подготовка проекта «Кампус». В рамках этих мероприятий идет развитие комплекса деревни. Так, в общественном центре появится современная электронная библиотека. В будущем ее ресурсами будут пользоваться преподаватели и студенты кампуса мирового уровня.

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