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НовостиОбщество9 июня 2023 10:29

В Екатеринбурге ищут родственников дедушки, потерявшего память

Пенсионер называет себя Олег Липатов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге волонтеры «ЛизаАлерт» ищут родственников дедушки, потерявшего память. Пенсионер называет себя Олег Липатов. Сейчас он находится в больнице.

- К нам обратилась неравнодушная девушка. Дедушку привезла скорая с Химмаша. О себе он ничего не помнит. Травм головы или чего-то похожего, что могло бы привести к потере памяти, у него нет. Избит не был, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде.

Также там отметили, что дедушка выглядит опрятно и не похож на человека, который долго скитался по улицам.

- Обратите внимание на фото, возможно вы знаете этого человека, может быть это ваш сосед или вы встречали его. Поможет любая информация, - добавили в «ЛизаАлерт».

Всех, кто узнает дедушку, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

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