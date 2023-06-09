Масштабный концерт пройдет 10 и 11 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетители рок-фестиваля «Кардиограмма» в Екатеринбурге смогут пройти ЭКГ и измерить давление. На площадке будут работать медицинские работники и волонтеры.

- С 12:00 до 18:00, в перерывах между выступлением музыкальных групп, можно будет пройти ЭКГ в мобильном комплексе «Кардиоавтобус», - рассказали в департаменте информполитики региона. - В трех кардиопостах волонтеры-медики измеряют всем желающим артериальное давление.

Напомним, на музыкальном фестивале «Кардиограмма» соберутся легенды отечественного рока, а также начинающие рок-музыканты. Масштабный концерт пройдет 10 и 11 июня на площадке футбольного стадиона Екатеринбург Арена. На нем свои главные хиты исполнят Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, группы «Чиж и Ко», Uma2rmaH, «Сурганова и оркестр» и многие другие артисты.

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