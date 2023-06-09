Девочку искали волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки 8 июня. Школьницу разыскивали близкие, сотрудники полиции и волонтеры.

- Несовершеннолетняя найдена. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершено, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Как рассказали волонтеры, девочку нашли недалеко от дома на улице.

Ранее в поисковом отряде «Прорыв» сообщали, что школьница всегда гуляет во дворе дома и никогда раньше не пропадала. Конфликтов дома у нее не было. Школу девочка не прогуливает и учится хорошо.

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