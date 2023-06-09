Девочку искали волонтеры и полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге завершились поиски 15-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки 8 июня. Школьницу разыскивали близкие, сотрудники полиции и волонтеры.
- Несовершеннолетняя найдена. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершено, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.
Как рассказали волонтеры, девочку нашли недалеко от дома на улице.
Ранее в поисковом отряде «Прорыв» сообщали, что школьница всегда гуляет во дворе дома и никогда раньше не пропадала. Конфликтов дома у нее не было. Школу девочка не прогуливает и учится хорошо.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru