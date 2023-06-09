В Нижнем Тагиле водитель автобуса подрался с пассажиром

Фото: скриншот с видео
В Нижнем Тагиле на улице Окунева днем 8 июня водитель автобуса подрался с пассажиром. Об этом очевидцы рассказали группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
- В целом драка не заняла много времени, и, кажется, никто из участников серьезно не пострадал, - рассказал горожанин.
В администрации города «КП-Екатеринбург» сообщили, что конфликт произошел из-за неадекватного поведения мужчины-пассажира. Он отказался платить за проезд, а затем набросился на водителя и первым ударил его.
- Водителю пришлось защищаться и отгонять мужчину от автобуса и других пассажиров, - рассказали в мэрии.
Сейчас в компании-перевозчике «ТАС» проводят проверку.
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