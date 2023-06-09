Под Екатеринбургом построят термальный комплекс с гостиницей и водными аттракционами

Фото: проектная документация
Под Екатеринбургом построят двухэтажный термальный комплекс под названием «ЮГА». На его территории будет оборудован пляж под открытым небом, построены бани, спа-центр, детская зона, аттракцион «Искусственная волна», фуд-корт и ресторан.
В лесопарковой зоне вокруг основного здания будут сделаны прогулочные зоны, беседки, детские площадки, места для культурно-массовых мероприятий.
Одновременно находиться в термальной зоне смогут до 600 человек. Строительство профинансировал Сбербанк.
Фото: проектная документация
- Проект реализует компания «Облик» в районе Горного Щита, - рассказали в пресс-службе Сбербанка. - Общий объем финансирования Сбербанка - 1 млрд рублей, еще 500 млн рублей составят собственные средства девелопера.
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2024 года.
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