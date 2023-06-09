Уральское шефство над Макеевкой

Уральцы стараются помочь жителям региона, особенно детям. Фото: Све.РФ

Уже год Свердловская область оказывает поддержку жителям Макеевки и городу в Донецкой Народной Республике.

5 июня 2022 года соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

За этот период свердловчане помогали донецкому городу с дорожными ремонтами, чтобы местные жители могли беспрепятственно передвигаться по городу. Создавали технические возможности для реконструкции городской системы водоснабжения. Выстраивали взаимодействие с отраслевыми предприятиями. Организовывали гуманитарную помощь для школ и семей с детьми.

В ДОНБАССЕ

2 июня 2023 года в ходе рабочего визита свердловский вице-губернатор Олег Чемезов и первый заместитель мэра Макеевки Олег Борисов проинспектировали дорожные работы на улицах города. Ремонт дорог здесь ведется при поддержке Среднего Урала.

Далее руководители проверили подготовку Макеевки к отопительному сезону. В двух районах свердловские специалисты помогают бурить скважины для котельных. Эти скважины позволят наполнять систему теплоснабжения даже при отсутствии централизованного водоснабжения.

Затем Олег Чемезов и Олег Борисов посетили многофункциональный центр предоставления государственных услуг в Горняцком районе, с ремонтом которого помогает Свердловская область.

Олег Чемезов побывал в специализированном Доме ребенка и передал от свердловских благотворителей технику, детские игрушки и сладости.

НА УРАЛЕ

Уральцы стараются не только помочь в восстановлении инфраструктуры донецкого города, но и помочь его жителям, особенно детям.

В начале июня первая группа детей из Донецкой Народной Республики прибыла в Свердловскую область для отдыха и оздоровления в летних лагерях и санаториях. Всего за лето на Среднем Урале смогут отдохнуть 1,5 тысячи юных жителей Макеевки.

– Мы организовали для детей теплый прием и создали комфортные условия, подобрали самые лучшие загородные лагеря и санатории. Уверен, все дети, которые к нам приедут, приобщатся к уральской культуре, приобретут новых друзей, смогут отдохнуть и восстановить свое здоровье, — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

АКЦИЯ ПОМОЩИ

Понимая всю сложность жизни макеевских семей с детьми, свердловчане при поддержке Дома добровольцев в Екатеринбурге в мае объявили акцию «К школе готов - 2023». Идет сбор канцелярских принадлежностей и средств для закупки школьных наборов для будущих первоклассников Макеевки.

В прошлом году такая акция прошла успешно. По словам добровольца Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасии Миронович, в 2022 году свердловчане отправили в Макеевку 2,3 тысячи наборов первоклассника.

– Я видела, как благодарные первоклассники с родителями получали в школах наборы. Не передать это чувство радости и гордости за такое количество неравнодушных уральцев, которые сплотились и помогли макеевским первоклашкам пойти в школу, — рассказала Анастасия Миронович.

Напомним, по соглашению о сотрудничестве и поддержке донецкого города свердловчане направили коммунальным службам Макеевки спецтехнику, а в перинатальный центр — большую партию высокоточного оборудования. Школы Макеевки получили от Свердловской области в 2022 году гуманитарный груз, в который вошли 4,5 тысячи наборов школьной мебели — парт и стульев, а также спортивный инвентарь и учебные пособия.