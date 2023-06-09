В регионе начнет ощущаться влияние циклона, проходящего через Коми в сторону Полярного Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до -1 градуса.

- Начиная с ночи на субботу в регионе начнет ощущаться влияние циклона, проходящего через Коми в сторону Полярного Урала, - рассказал в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин. - К утру воскресенья вся область будет расположена в арктической воздушной массе, распространяющейся по восточной периферии скандинавского антициклона.

Также он добавил, что ночи на 12 и 13 июня ожидаются холодными, с вероятностью заморозков в воздухе и на почве.

Как рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, в субботу 10 июня ожидается +18…+23 градуса. Возможен небольшой дождик. В воскресенье 11 июня и понедельник 12 июня столбики термометров покажут +11…+17 градусов. Также по ее данным, в ночь на 12 и на 13 июня не исключаются заморозки от +2 до +7 градусов, местами до -1 градуса.

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