Необычного сотрудника ищут в «Парке Сказов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале появилась вакансия для Бабы Яги с опытом полетов на метле. Сотрудника ищут в «Парк Сказов» в Арамиле. Об этом сообщили в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

- Как сказано в вакансии, в рабочие обязанности будущего сотрудника входят полеты на метле и ступе с опытом от одного года, умение крутить избушку на курьих ножках, а также проводить театрализованные постановки во время фестивалей, - рассказали в hh.ru.

Платить Бабе Яге обещают от 50 тысяч рублей. При этом график работы, как указано, у сказочного персонажа будет график работы, который зависит от настроения, и обжитая изба-студия с участком в пять соток со всеми волшебными удобствами.

Также отмечается, что новому сотруднику будут помогать другие герои русских народных сказок и уральского фольклора: от главного зимнего волшебника Урал Мороза до Кикиморы.

В «Парке Сказов» пояснили, что через такой креативный подход к вакансии они решили выяснить, какие сейчас есть предложения со стороны профессиональных актеров и узнать, как они могут взаимодействовать с детьми.

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