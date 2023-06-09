Фото: telegtam-канал "Чат друзей Жизньмарт"

В лесу Екатеринбурга нашли свалку с бракованным сидром. Коробки с напитком известной в городе сети магазинов «Жизньмарт» нашли горожане. Как объяснили ее представители, партия напитка предназначалась для утилизации, но ее не довезли до места.

- К сожалению, причиной оказался человеческий фактор, водитель транспортной компании решил сократить маршрут и сэкономить время. С подрядной организацией свяжутся и примут меры, чтобы такого не повторилось, - рассказали представители сети в telegram-канале. - Большое спасибо за бдительность.

В итоге представители сети забрали не только коробки с сидром, но и другой мусор. Напиток отправили на утилизацию.

Напомним, общественники и сотрудники Роспотребнадзора проверяют торговые точки Екатеринбурга на наличие смертельно опасного напитка «Мистер сидр», от употребления которого в нескольких регионах страны погибло больше 30 человек.

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