В Тавде местного жителя осудили за неуплату алиментов

На суде свердловчанин признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде перед судом предстал местный житель, который долгое время не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. Мужчина задолжал несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловчанин не оплатил алименты за два месяца в 2022 году. За это время сумма долго составила 362 тысячи рублей. Тогда на мужчину составили уголовное дело.

- Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно), - рассказали в ведомстве.

На суде свердловчанин признал свою вину. Тавдинский районный суд назначил мужчине наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием пяти процентов в доход государства.

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