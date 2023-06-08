Екатеринбуржец может отправиться в тюрьму за кражу кабеля

На нарушителя возбудили уголовное дело за кражу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Екатеринбург может отправиться под суд за кражу интернет-кабеля. Преступление мужчина совершил еще в середине апреля, однако раскрыть его удалось только накануне. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В полицию обратился очевидец. Он сообщил, что неизвестный человек находился рядом с домом на Карельской, 68 и срезал несколько метров кабеля. Ущерб, причиненный провайдеру, оценили в 16 тысяч рублей.
- Задержанного мужчину доставили в территориальный ОВД для разбирательства и установления личности, - рассказали в полиции.
Похитителем кабеля оказался 37-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был осужден за имущественные преступления. Рецидивист сознался в содеянном. По предварительным данным, мужчина продал украденное скупщикам.
В полиции возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается до сих пор. А нарушителю грозит до двух лет лишения свободы за кражу. Сейчас рецидивиста проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
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