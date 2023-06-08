В Екатеринбурге в саду Вайнера прошла городская зарядка

Участники зарядки смоги испытать свое чувство ритма и позаниматься спортом. Фото: организаторы музыкального фестиваля «Безумные дни»

В Екатеринбурге в саду Вайнера 8 июня прошла городская зарядка. Мероприятие провели в преддверье музыкального фестиваля «Безумные дни». Об этом сообщили организаторы проекта.

Мероприятие посетили больше 100 детей и педагогов музыкальных лагерей и студий. Участники зарядки смоги испытать свое чувство ритма и позаниматься спортом. А также они смогли поиграть на ударных инструментах вместе с профессионалами.

Именно сад Вайнера станет самой крупной площадкой музыкального фестиваля. Он начнется 30 июня. В выбранном парке появится сцена и зрительный зал, который сможет вместить в себя восемь тысяч гостей.

- Нас ждет настоящий марафон классической музыки с участием большого количества коллективов, солистов, камерных ансамблей. За все дни фестиваля мы ждем более 40000 гостей на 116 концертах, и уже на 73 из них нет билетов, - отмечают организаторы.

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