Центр подготовит наблюдателей, которые смогут работать на 2,5 тысячи избирательных участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области работу начал Центр общественного наблюдения. Это произошло в рамках избирательной кампании 2023 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первое заседание штаба ЦОН прошло 8 июня. Его провели на площадке Общественной палаты региона. Проект возглавили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

- Грядет единый день голосования, на Общественную палату законодательством возложен общественный контроль за этими выборами, главной составляющей которых должна стать высокая конкуренция, - отметил Александр Левин.

Центр подготовит наблюдателей, которые смогут работать на 2,5 тысячи избирательных участках. Для этого всем желающим предстоит пройти обучение и сдать зачет. Добровольцы уже набираются.

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