В Ревде мужчина угрожал поджечь продуктовый магазин

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели.Фото: "Ревдинский рабочий"

В Ревде пьяный дебошир угрожал поджечь продуктовый магазин «Монетка». По предварительным данным, причиной тому стала месть. Ранее мужчину заподозрили в воровстве в этом магазине. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

- Вчера его поймали с женой на воровстве. А сегодня он пришел, честь свою восстанавливать, что обвинили. Стал требовать директора. Разлил жидкость на пол, сказал, что она опасна и обещал поджечь, - рассказали работники Telegram-каналу «Ревдинский рабочий».

Изначально в интернете появилась информация о том, что мужчина планировал поджечь себя. Однако это оказалось неправдой. На место происшествия прибыли спасатели и следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции увезли дебошира. На данный момент по факту происшествия идет разбирательство.

- По предварительным данным, это информационная утка. Мужчина что-то разлил лишь в торговой точке. Сейчас его сыщики поместили в служебный автомобиль МВД и опрашивают с целью установления личных данных, точных обстоятельств произошедшего. По итогам проверочных мероприятий в ОВД будет принято обоснованное решение, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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