В Екатеринбурге пропал 8-летний ребенок, нуждающийся в медицинской помощи

Мальчик нуждается в медицинской помощи. Фото: "Прорыв"

В Екатеринбурге на Вторчермете пропал 8-летний ребенок. Тимур Пузырев нуждается в медицинской помощи. О его местонахождении неизвестно с 8 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 115 сантиметров, худощавого телосложения, цвет глаз зелено-голубой, волосы темно-русые, - рассказали волонтеры.

На момент пропажи Тимур Пузырев был одет в темно-синие брюки, черно-белую кофту и бейсболку с белой надписью. На ногах у него были бело-голубые кроссовки.

На данный момент поисками мальчика занимаются поисковики «Прорыв» и сотрудники полиции. Если вам известно, где сейчас находится ребенок, сообщите об этом волонтеру Наталье по номеру 89000440220. Также вы можете обратиться в отдел полиции №12, набрав 8(343)356-42-12 либо 102 (02).

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