В Екатеринбурге безработный обокрал сервисный центр

За кражу гаджетов мужчине грозит реальный срок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге безработный из Псковской области обокрал сервисный центр. Мужчина вынес телефон и наушники. Об этом сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Накануне в полицию обратился сотрудник сервиса. Он рассказал, что из организации пропали сотовый и наушники. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 30 тысяч рублей.
- Сыщики уголовного розыска отдела полиции № 9 провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого в хищении смартфона с гаджетами и задержали, - рассказали в полиции.
Подозреваемого в воровстве 27-летнего безработного жителя Псковской области доставили в дежурную часть. По версии следствия, мужчина успел продать украденное.
Сейчас чужое имущество пытаются найти, а безработного проверяют на причастность к другим похожим преступлением. На мужчину завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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