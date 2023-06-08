Порядок курсирования некоторых пригородных поездов в Свердловской области изменится в июньские праздники

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В связи с общероссийским праздничным выходным днем 12 июня на Свердловской железной дороге в период с 11 по 13 июня изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов.

В Свердловской области в понедельник, 12 июня, отменяются рейсы пригородных поездов, курсирующих только по рабочим дням, и назначаются дополнительные рейсы поездов, которые курсируют только по выходным дням.

Кроме того, изменения затронут пригородные «Ласточки» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

С более подробной информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях.