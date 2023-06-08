В Нижней Тавде вынесли приговор водителю Porsche Panamera за смертельную аварию

Фото: УГИДББ по Тюменской области

В Нижней Тавде районный суд вынес приговор Николаю Повалкину, которого обвиняли в смертельной аварии. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла, когда водитель Николай Повалкин и его пассажирка 24-летняя Марина Кукарская возвращались в Тюмень. Пара ехала 5 февраля 2023 года на бежевом авто Porsche Panamera, принадлежавшей Повалкину. Вместе с ними в салоне был 39-летний пассажир Алексей Харитонов.

Как сообщает пресс-служба суда, автомобиль занресло и выбросило на встречную полосу. А после машина съехала в кювет и опрокинулась. В аварии погибла пассажирка – Марина Кукарская.

- Экспертиза показала, что «никаких технических неисправностей автомобиля, которые возникли до потери управления машиной, не усматривается. В данной ситуации с технической точки зрения водителю Porsche следовало руководствоваться требованиям ПДД». А именно - соблюдать скоростной режим, - сообщает пресс-служба судебной системы.

Суд учел обстоятельство, что мужчина признал вину и раскаялся. В результате Николай Повалкин получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. При этом, ему был назначен испытательный срок на два с половиной года с лишением водительских прав.

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