В Екатеринбурге у троллейбуса взорвалась покрышка

Троллейбус направлен в парк для ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 8 июня у троллейбуса №6, следовавшего с Химмаша, взорвалась покрышка. Инцидент произошел перед остановкой «Опытная станция».

- В 12 часов 38 минут произошел разрыв боковины заднего левого внутреннего колеса. В результате чего был поврежден кожух надколесной арки и некоторые элементы интерьера салона, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации города.

Также в мэрии сообщили, что вероятной причиной случившегося является повреждение корда шины из-за попадания постороннего предмета между задними сдвоенными колесами.

К счастью, в момент ЧП никто не пострадал. Троллейбус направлен в парк для ремонта.

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