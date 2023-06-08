В Свердловской области нашли опасное мороженое с антибиотиками

В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области химики-аналитики нашли опасное мороженое. В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
- Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем - от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы, - объяснили специалисты.
Также они отметили, что серьезной угрозой от применения продуктов с наличием в них антибиотиков становится устойчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам, что осложняет лечение заболеваний у человека и животных.
Референтный центр передал данные о выявленном нарушении заказчику исследований - региональному производителю мороженого, чтобы на производстве приняли меры и выпускали безопасный продукт.
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