В Свердловской области нашли опасное мороженое с антибиотиками

В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области химики-аналитики нашли опасное мороженое. В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

- Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем - от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы, - объяснили специалисты.

Также они отметили, что серьезной угрозой от применения продуктов с наличием в них антибиотиков становится устойчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам, что осложняет лечение заболеваний у человека и животных.

Референтный центр передал данные о выявленном нарушении заказчику исследований - региональному производителю мороженого, чтобы на производстве приняли меры и выпускали безопасный продукт.

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