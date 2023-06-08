Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 10:18

В Свердловской области нашли опасное мороженое с антибиотиками

На производстве примут меры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы

В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области химики-аналитики нашли опасное мороженое. В лакомстве обнаружили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

- Частое употребление продуктов питания даже со следовыми количествами лекарственных препаратов может вызвать разнообразные проблемы со здоровьем - от дисбактериозов и аллергий до поражения почек, печени, нервной системы, - объяснили специалисты.

Также они отметили, что серьезной угрозой от применения продуктов с наличием в них антибиотиков становится устойчивость патогенных микроорганизмов к антибиотикам, что осложняет лечение заболеваний у человека и животных.

Референтный центр передал данные о выявленном нарушении заказчику исследований - региональному производителю мороженого, чтобы на производстве приняли меры и выпускали безопасный продукт.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru