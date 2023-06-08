Новая мера поддержки станет еще одним стимулом для закрепления кадров в аграрной отрасли
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области аграрии получат субсидии на жилье для сотрудников. Соответствующее постановление по решению главы региона Евгения Куйвашева принято 8 июня на заседании областного правительства.
- Новая мера поддержки станет еще одним стимулом для закрепления кадров в аграрной отрасли Свердловской области, - рассказали в департаменте информполитики региона.
После вступления постановления в силу сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% стоимости жилья для своих работников, но не более 2 миллионов рублей. Получить деньги можно за объект недвижимости, купленный для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии.
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