В Свердловской области на одну вакансию приходится всего 2,5 резюме

Самыми дефицитными специалистами на данный момент являются медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в мае на одну вакансию приходилось всего 2,5 резюме. Об этом сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Как отмечают специалисты, это значит, что в дефицит кадров в регионе достиг рекордных показателей - 2,5 - это самый низкий показатель конкуренции за рабочие места с начала 2021 года.

- В Свердловской области максимальные значения индекса за последнее время были зафиксированы в апреле-мае 2022 года 4,6 резюме на вакансию, однако затем он начал снижаться, - сообщают в пресс-службе hh.ru.

Аналитики подсчитали, что сейчас самыми дефицитными специалистами в Свердловской области являются медики - на одну вакансию для них приходится всего 1,2 резюме. Также не хватает кадров для таких сфер, как «Автомобильный бизнес», «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Розничная торговля».

Отметим, что по данным экспертов, нормой считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию.

Ранее мы писали, что в Свердловской области продолжает расти спрос на персонал. К такому выводу пришли в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, подведя итоги мая. По их данным, за третий месяц весны спрос на персонал вырос еще на 3%.

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