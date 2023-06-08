В Екатеринбурге тысячный хор исполнит известные песни в День России

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге тысячный хор исполнит под аккомпанемент духового оркестра известные всем с детства песни 12 июня в День России. Праздник пройдет в Историческом сквере.

- В этом году акция «Хором славим Россию и город!» посвящена 300-летию Екатеринбурга, Году педагога и наставника, а также 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэтому в программу войдут композиции «Свердловский вальс», «Екатеринбург - мой любимый город», «Когда уйдем со школьного двора», песни Высоцкого «О друге», «Трус не играет в хоккей» и многие другие, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Всего в репертуаре акции в этом году - 18 композиций. Их вместе с хором смогут спеть все присутствующие - тексты песен будут транслироваться на мультимедийном экране.

Хор традиционно расположится на ступенях, ведущих к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

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