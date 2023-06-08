В Нижнем Тагиле начались Всероссийские соревнования по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и ОВЗ

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле стартовал первый этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом. В мероприятии принимают участие около 500 особенных спортсменов из 20 регионов России, а также звезды российского спорта.

Участники соревнований поборются за победу на пяти спортивных площадках Нижнего Тагила. Лидеры будут определены в семи дисциплинах: футболе среди лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши), ампутантов (мужчины), глухих и слепых (мужчины, женщины, юноши), на электроколясках, в трансплант-футболе, а также в мини-футболе среди лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши).

На церемонии открытия спортсменов приветствовали: Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители Российского футбольного союза, регионального министерства спорта. В матче открытия встретились команды металлургов ЕВРАЗ НТМК, представителей администрации и звезд российского спорта в составе экс-капитана сборной РФ по футболу Алексея Смертина, известного футболиста Дмитрия Сычева, олимпийского чемпиона, хоккеиста Павла Дацюка. Автографы легенд по завершении первой игры могли получить все желающие.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«Нижний Тагил второй раз принимает уникальные соревнования «Стальная воля», и ЕВРАЗ всесторонне помогает проводить этот турнир, – отметил Денис Новоженов. – Я восхищаюсь и благодарю каждого спортсмена за высокую, по-настоящему стальную волю к наилучшим результатам на поле. Побед и личных достижений, дорогие участники!»

Нижний Тагил на всероссийских соревнованиях представили четыре команды спортсменов на электроколясках.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Полностью поддерживаю инициативу ЕВРАЗа, потому что люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются не только в нашей поддержке, но и самореализации своих сил и желаний. Наша задача вместе с градообразующим предприятием и Российским футбольным союзом продвигать эту идею дальше, расширять географию и количество участников. Мы, в свою очередь, будем прилагать все усилия для создания комфортных условий для спортсменов, чтобы они хотели снова приехать в Нижний Тагил и испытать эти незабываемые эмоции. Муниципалитет будет максимально помогать организаторам в реализации этого грандиозного проекта, - подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

- ЕВРАЗ – серьезная компания, поэтому нам удалось собрать на соревнования представителей всех дисциплин адаптивного футбола среди людей с инвалидностью. Даже, к примеру, для трансплант-футбола. Мастерство участников растет, и плюс ко всему происходит социализация людей с ограниченными возможностями здоровья. Это важно и здорово! - отметил руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу, идейный вдохновитель проекта «Стальная воля» Алексей Смертин.

Всероссийские соревнования будут проходить в три этапа. Первый этап стартовал в Нижнем Тагиле, второй состоится в сентябре в Казани, финал пройдет в Сочи осенью.

В Нижнем Тагиле состязания организованы на пяти спортивных площадках: в «Металлург-Форуме», спортивном комплексе «Президентский», на стадионах «Уралец» и «Высокогорец» и спортплощадке школы № 64. При поддержке ЕВРАЗа для участников созданы комфортные и безопасные условия проживания, организованы трансфер и культурный досуг. В день завершения соревнований, 9 июня, в спортивном комплексе «Металлург-Форум» состоится торжественная церемония награждения победителей.