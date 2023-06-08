Организаторы обещают, что концерт состоится в другой день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перенесли концерт Big Baby Tape. Он должен был пройти сегодня, 8 июня в Концерт Холле «Свобода». Организаторы заявили, что выступление отменили по независящим от них и артиста причинам.

- Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты. Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание, - написали организаторы.

Сдать билеты на несостоявшийся концерт Big Baby Tape можно на платформах, на которых вы их приобретали.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила СК, МВД и Генпрокуратуру проверить творчество Big Baby Tape на пропаганду наркотиков.

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