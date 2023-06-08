Центр продажи услуг ОАО «РЖД»Свердловской магистрали помог 230 предприятиям оптимизировать логистику и увеличить погрузку

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Более 230 грузоотправителей Свердловской железной дороги с начала года оформили заказы на перевозку грузов и сопутствующие сервисы через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ). Из них более 70 – в рамках впервые заключенных договоров. Объем заказов через ЦПУ за пять месяцев в совокупности составил почти миллион тонн (более 950 тыс. тонн).

Основные клиенты ЦПУ – предприятия малого и среднего бизнеса, а также физические лица. Как правило, помимо базовой услуги перевозки, они заказывают такие опции, как доставка продукции «от двери до двери», терминально-складские сервисы, предоставление подвижного состава, оформление пакета перевозочных документов. Среди основных номенклатур грузов – строительная и лесная продукция, товары народного потребления, промышленное оборудование и др.

Специалисты ЦПУ ведут целенаправленную работу по созданию привлекательных условий для грузоотправителей, в том числе для тех, кто пользуется альтернативными видами транспорта.

Так, в Екатеринбурге для завода-производителя железобетонных изделий была организована комплексная доставка продукции на газохимический комплекс в Сибири. Сотрудники ЦПУ подобрали оптимальный вариант и подвижной состав, оказали грузовладельцу помощь на всех этапах, включая разработку схемы погрузки, сопровождение и контроль с предоставлением фотоотчета в режиме онлайн.

Лесопромышленной компании в Пермском регионе предоставили полный комплекс услуг по доставке 270 тонн сухого пиломатериала в Астраханский порт. В сравнении с автотранспортом, перевозка по железной дороге вышла значительно выгодней. А специалисты ЦПУ помогли клиенту в выборе и поиске подвижного состава, погрузке груза в вагоны, оформлении перевозочных документов.

Собственнику делянок в Карагайском районе было необходимо доставить вагоны с пиломатериалом в Азербайджан на станцию Говсан. В комплекс поддержки клиента включили поиск путей необщего пользования, прилегающих к станции погрузки, помощь в согласовании технического паспорта подъездного пути, сопровождение на всех этапах перевозки.

Все эти предприятия с каждым месяцем увеличивают погрузку, а специалисты Центра Продажи Услуг помогают им оптимизировать логистику.

Напомним, ЦПУ – многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» по принципу «одного окна». Его основная задача – максимально упростить потенциальным клиентам доступ к услугам железнодорожного транспорта. Центр ориентирован на комплексное обслуживание грузоотправителей, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира.

КСТАТИ

Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок действует на базе Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение ЦФТО – филиала ОАО «РЖД») с осени 2017 года. В настоящее время на СвЖД работает 5 фронт-офисов ЦПУ: в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Тагиле, Тюмени, и Сургуте.