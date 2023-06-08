Управляющие организации Свердловской области накопили огромные долги

В отношении должников применяются все допустимые законом инструменты взыскания и санкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющих компаний и ТСЖ Свердловской области накопили огромные долги за электроэнергию, отопление и горячую воду. Их задолженность перед «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 4,9 миллиардов рублей.

В числе крупных должников - «УЖК «Радомир-Инвест» (76,7 млн) и УК «Лазурит» (117 млн) из Екатеринбурга, а также «Дом плюс» (86,1 млн) и «Даниловское» (81,9 млн) из Первоуральска.

- В отношении должников применяются все допустимые законом инструменты взыскания и санкции, в том числе инициирование процедуры банкротства, - рассказали в «ЭнергосбыТ Плюс». - С начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о намерении подать заявления о банкротстве.

В энергосбытовой компании объясняют, что если должники не выполнят свои обязательства по оплате поставленных энергоресурсов, то документы будут переданы в суд для признания должника банкротом. В случае введения процедуры банкротства взыскание задолженности будет производиться за счет продажи имущества должника.

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