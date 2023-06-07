В свердловском поселке пропала 72-летняя женщина

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Фото:«ЛизаАлерт»

В свердловском поселке Тугулым пропала 72-летняя пенсионерка. О местонахождении Галины Зобниной (Дерябиной) ничего не известно с 26 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 155 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленого цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, неизвестно во что была одета пожилая женщина в день исчезновения. Сообщается, что Галина Зобина нуждается в медицинской помощи.

Сейчас поисками женщины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно. Где может находиться пенсионерка, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге начались поиски пропавшего 47-летнего мужчины. О местонахождении Сергея Зубакина не известно с 20 мая.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru