На Старой Сортировке из окна выпала девушка

Предположительно, девушка выпала с девятого этажа дома. Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге на Старой Сортировке из окна многоэтажки выпала девушка. Ее тело нашли под окнами дома на Ангарской, 54Б. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СУ СК по свердловской области.

Предположительно, девушка находилась на девятом этаже дома. Сейчас по факту инцидент Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку.

- Территориальным следственным отделом СКР проводится процессуальная проверка, - отметили в СУ СК.

Ранее в лесу Арамиля нашли труп мужчины. В Следственном комитете отметили, что по данному случаю уже началась процессуальная проверка.

- Следственным отделом по городу Сысерть проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном СК.

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