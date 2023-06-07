В лесу Арамиля был найден труп мужчины

По данному случаю уже началась процессуальная проверка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В лесу Арамиля случайный прохожий обнаружил труп. Тело мужчины нашли в массиве. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СУ СК по Свердловской области.
В Следственном комитете отметили, что по данному случаю уже началась процессуальная проверка.
- Следственным отделом по городу Сысерть проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном СК.
В ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что работают над установлением личности найденного мужчины.
- Сотрудники уголовного розыска территориального ОВД проводят мероприятия по установлению личности погибшего, - объяснили в полиции.
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