В лесу Арамиля был найден труп мужчины

По данному случаю уже началась процессуальная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесу Арамиля случайный прохожий обнаружил труп. Тело мужчины нашли в массиве. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СУ СК по Свердловской области.

В Следственном комитете отметили, что по данному случаю уже началась процессуальная проверка.

- Следственным отделом по городу Сысерть проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном СК.

В ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что работают над установлением личности найденного мужчины.

- Сотрудники уголовного розыска территориального ОВД проводят мероприятия по установлению личности погибшего, - объяснили в полиции.

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