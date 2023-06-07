Житель Красноуфимска, пытаясь заработать, отдал мошенникам 400 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Красноуфимска стал жертвой телефонных мошенников. Пытаясь подзаработать на инвестициях, мужчина потерял несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне в полицию города обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что вечером на его телефон пришло сообщение в социальной сети. Звонивший представился менеджером инвестиций и предложил заработать свердловчанину. Мужчина согласился, он зарегистрировался на платформе и перевел девять тысяч рублей на «свой баланс».

- После чего в приложении перезвонила неизвестная девушка, которая представилась техником аналитиком. Далее, согласно ее указаниям, заявитель совершал сделки на платформе. После чего, злоумышленница сообщила о необходимости пополнить баланс, чтобы больше зарабатывать, для этого предложила заявителю взять кредит в сумме 400 000 рублей и перевести по указанному ей номеру телефона, - рассказали в полиции.

Свердловчанин доверился аферистам и последовал их указаниям. Тогда на его балансе появилось якобы пять тысяч долларов. Однако спустя какое-то время мужчина не смог вывести эти деньги на свой счет. Тогда-то он и понял, что его обманули. По данному факту уже возбудили уголовное дело в полиции Красноуфимска.

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