Прокуратура проверит Свердловскую детскую железную дорогу после схода вагонов

На данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура проверит Свердловскую детскую железную дорогу после инцидента со сходом вагонов. Происшествие произошло днем 7 июня, во время него никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Свердловской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства опубликованных в средствах массовой информации сведений о сходе вагонов на детской железной дороге, - рассказали в ведомстве.

На данный момент обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Помимо этого, будет организована проверка законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, что поезд отправился со станции Екатеринбург-Детский. На месте аварии работали сотрудники Свердловской детской железной дороги. После этого движение было восстановлено. В ходе инцидента не была повреждена инфраструктура.

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