В Екатеринбурге ищут пропавшего 47-летнего мужчину

Мужчина может находиться в любой части города. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски мужчины, пропавшего в прошлом месяце. О местонахождении 47-летнего Сергея Зубакина не известно с 20 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, глаза темно-зеленого цвета, волосы седые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, не известно во что был одет мужчина в день исчезновения. Однако сообщается, что Сергей Зубакин может находиться в любом районе города.

На данный момент поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где сейчас может находиться Сергей Зубакин, то сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 8-904-383-17-48. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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