Из Екатеринбурга запустят рейсы в Казань

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из Екатеринбурга запустят новые регулярные рейсы в Казань. Они будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Полеты начнутся с 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».
- Екатеринбург – деловой и культурный центр Урала. Он удивит гостей из Казани решение украсить город памятником клавиатуре, - сообщает компания.
Также отмечается, что билеты на прямой рейс будут возвратными.
Ранее, борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Кольцово. Такое решение командир воздушного судна принял из-за срабатывания сигнализации о неисправности системы навигации.
Пассажирка авиарейса «Сочи – Челябинск» скончалась на борту «Уральских авиалиний». Инцидент произошел 31 мая. Женщина умерла за 25 минут до посадки воздушного судна.
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