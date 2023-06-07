Из Екатеринбурга запустят рейсы в Казань

Рейсы будут выполнятся дважды в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга запустят новые регулярные рейсы в Казань. Они будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Полеты начнутся с 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии».

- Екатеринбург – деловой и культурный центр Урала. Он удивит гостей из Казани решение украсить город памятником клавиатуре, - сообщает компания.

Также отмечается, что билеты на прямой рейс будут возвратными.

Ранее, борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Кольцово. Такое решение командир воздушного судна принял из-за срабатывания сигнализации о неисправности системы навигации.

Пассажирка авиарейса «Сочи – Челябинск» скончалась на борту «Уральских авиалиний». Инцидент произошел 31 мая. Женщина умерла за 25 минут до посадки воздушного судна.

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