В Екатеринбурге школу № 40 планируют открыть на год раньше срока

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Глава города Алексей Орлов проконтролировал строительство корпуса гимназии № 40 на улице Мичурина. Специалисты планируют завершить работу над учебным заведением ко Дню города. А первых учеников гимназия примет 1 сентября 2023 года.

- Жители района ждут завершения строительства. Работы здесь ведутся хорошими темпами. Параллельно идет отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. Я уверен, что уже с 1 сентября – на год раньше срока – запустим образовательный процесс, – сообщил мэр города Алексей Орлов.

Четырехэтажная школа рассчитана на тысячу человек. В ней будет обустроена медиазона, помещение – коворкинг, появятся предметные классы с оборудованием. Как сообщает Алексей Орлов, объект готов на 81 %. Хотя, согласно контракту срок сдачи объекта – декабрь 2024 года.

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